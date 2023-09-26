مستشار ترامب السابق: استطلاعات الرأى بشأن الانتخابات الأمريكية ليست مجدية فى المستقبل

علق جبريال صوما، مستشار ترامب السابق، على نتائج استطلاعات الرأي الأمريكية بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي تشير إلى أن ترامب يتفوق على بايدن بفارق 10 نقاط، قائلًا، إننا نبعد عن الانتخابات أكثر من عام، لذلك فإن كل هذه الإحصائيات من استطلاعات الرأي لن تكون مجزية في المستقبل، لأننا لا نعرف كيف سيكون الوضع.

الوضع الاقتصادي هو الدافع الأساسي للتصويت في الانتخابات المقبلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصورة العامة تشير إلى أن هناك تذمرًا من ناحية الوضع الاقتصادي في البلاد.

ولفت إلى أن التضخم ارتفع إلى 3.7%، وعندما كان ترامب في البيت الأبيض كانت نسبة التضخم 1.5%، وبالتالي فإن هذا يعتبر ارتفاعًا هائلًا، حيث ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 62%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بمعدل 26%، وارتفعت الخضروات لأكثر من 20%، وبالتالي فإن المستهلك الأمريكي يعاني من الوضع الاقتصادي كثيرًا، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي سيكون هو الدافع الأساسي للتصويت في الانتخابات المقبلة.