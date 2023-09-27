"افتح باب قلبك" يستضيف يارا سكران للحديث عن التجربة المصرية لمبادرة "ابدأ".. الجمعة

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه على قناة "CBC"، بعد غد الجمعة، الدكتورة يارا ثابت سكران، مدرس مساعد الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس وعضو مبادرة ابدأ، للحديث عن إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ولماذا تم تدشينها، وما هي محاور العمل بها والخطط المستقبلية لها.

توطين الصناعة في مصر

تستعرض الإعلامية أميرة بهي الدين خلال حلقة الجمعة المقبلة التي تذاع في السابعة مساء، التسهيلات والمبادرات التي تم إطلاقها من قبل الدولة لتوطين الصناعة في مصر وإزالة المعوقات أمام المصنعين والمستثمرين، وما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في ملف الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

برنامج افتح باب قلبك

ويبث برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة "CBC"، الساعة السابعة مساء على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.