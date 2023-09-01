الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهي الدين: نجيب محفوظ لا يغيبه الموت عن القلوب

الإعلامية أميرة بهي
الإعلامية أميرة بهي الدين

علقت الإعلامية أميرة بهي الدين، على ذكرى وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وقالت خلال تقديم برنامجها "افتح باب قلبك"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن تميز نجيب محفوظ وإبداعه إنه مصري قوي عرف يوصل للعالمية.

وأضافت: "الناس بتتباهى أوي إن نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل وهي جائزة عالمية تعطي للكتاب والأدباء والمتميزين علي مستوي العالم، ويبحثون عن من أخذها كل عام".

وتابعت: "الحقيقة تميز نجيب محفوظ وإبداعه إنه ابن للحارة المصرية والتي نجح أن يصل للعالمية، لأنه غرق في المحلية وعرف يكتب عن مصر بكل تفاصيلها، وهذه هي الذكري الـ17 لرحيل الكاتب المصري المبدع نجيب محفوظ".

وأشارت إلى أن نجيب محفوظ من الشخصيات العظيمة الانسانية التي يغيبها الموت عن القلوب والعقول والوجدان.

نجيب محفوظ سي بي سي افتح باب قلبك أميرة بهي الدين

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