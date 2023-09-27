الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عودة توبين بيلر.. تفاصيل الجزء العاشر من سلسلة أفلام "Saw x"

فيلم saw
فيلم saw

تبدأ دور العرض السينمائي بعد غد الجمعة في استقبال الفيلم الأجنبي “ Saw x”  والذي يعد أحد الأفلام المهمة التي تعرض بدور العرض السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية بالتزامن مع عرضه عالميا.

Saw يحصل على الأعلى تقييمًا

وحصل فيلم "Saw" على تقييمات مرتفعة على موقع "IMDB" بـ 8.5/10 وهو التقييم الأعلى للسلسلة منذ عرض جزئها الأول عام 2004 وسط توقعات بأن يحقق الجزء الجديد نجاحا يفوق الأجزاء السابقة.

ويعرض الفيلم في مصر بـ25 دور عرض بالقاهرة والمحافظات. 

والفيلم من المتوقع عرضه بعدد من الدول العربية بالتزامن مع عرضه عالميًا خلال شهر أكتوبر. 

وكان الجزء التاسع من السلسلة قد عرض تحت عنوان "Spiral: From the Book of Saw" عام 2021 والذي لم يحقق النجاح المتوقع.

فيما يتوقع الكثيرون نجاح ساحق  للجزء العاشر من السلسلة وذلك نظراً لتطرقه لبداية السلسلة وظهور العديد من نجوم الأجزاء التسعة بالسلسلة بالجزء الجديد. 

الإعلان الدعائي لـSaw يتخطى 24 مليون مشاهدة

وطرحت "Lionsgate" الشركة المنتجة للجزء الجديد من فيلم "Saw" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم وتخطت نسب مشاهدته 24 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وأظهر الجزء الجديد العديد من الفخاخ التي يتميز بها أحداث الفيلم إلى جانب عودة شخصية "جون كريمر" والمعروف باسم "جيجسو" ويقوم ببطولته النجم الأمريكي توبين بيل والذي شارك بالعديد من أجزاء السلسلة بداية من جزئها الأول عام 2004 وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

قصة فيلم saw

وستدور أحداث الجزء العاشر من سلسلة أفلام "Saw" حول عودة توبين بيل في جزء يعد هو الأكثر إزعاجاً بالسلسلة وسيتم استكشاف الجانب الخفي من الشخصية ولعبته الشهيرة بتعذيب ضحاياه، وتدور أحداث فيلم Saw X حولـ عودة جون كرامر، الذي يسافر إلى المكسيك لإجراء عملية طبية محفوفة بالمخاطر على أمل الحصول على علاج لسرطان، ليكتشف أن المستشفى تنظم عمليات احتيال على المرضى.

وبعدها يعود القاتل المتسلسل سيئ السمعة إلى عمله، ويقلب الطاولة على المحتالين بطريقته  دموية من خلال الفخاخ المخادعة التي يشتهر بها

ومن المتوقع أن يكون الجزء العاشر أكثر أفلام السلسلة رعبًا، حيث سيتضمن عددا من المشاهد المثيرة والمرعبة. 

أبطال فيلم Saw X

ويأتي فيلم Saw X من بطولة النجم توبين بل، الذي اشتهر بدوره الأيقوني بالعمل منذ بدياته في عام 2004

ويضم فيلم Saw X عددا كبيرًا من النجوم منهم، توبين بل، شاونى سميث، سينوف ماكودى لوند، ستيفن براند، فاكا ريناتا، مايكل بيتش، بوليت هرنانديز، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن سلسلة  Saw بدأت  في عام 2004 مع نجاح كبير من إخراج جيمس وان، وبلغ إجمالي أرباحه 103 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم من ميزانية قدرها 1.2 مليون دولار فقط، والذي كان من بطولته كل من، كاري إلويس، لي وانيل، داني جلوفر وبيل.

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