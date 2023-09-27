«سأمطر من السماء غيثًا من الورود» فى تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

ترأس الأب زكريا حربي الكرملي، قداس اليوم الثالث من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، بكنيستها فى شبرا، بمشاركة الأب جاك الكرملي، الأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملي.

وألقى الأب زكريا عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "سأمطر من السماء غيثًا من الورود".

في سياق متصل، ترأس الأب صالح كمال الكرملي، قداس اليوم الثاني من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، بكنيستها.

شارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وألقى الأب صالح عظة الصلاة بعنوان "نسير مع تريزا"، انطلاقًا من السنة المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية.



من جهة أخرى، تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، افتتح أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والممثل القانوني لمدارس سان جورج، العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف أسعد، مدير عام مدارس سان جورج، بمصر الجديدة، والأخت فادية، مديرة مدرسة سان جورج، بمدينة نصر والأختين كلارا، ورانيا، من راهبات يسوع ومريم القبطيات، وجميع المعلمين والمعلمات، والإداريين.

ورحبت الأخت فادية بالحضور، ثم تم عرض تقرير عن البرنامج التدريبي، الذي تم بالمدارس في الفترة الماضية، كما تحدث الأب يوسف أسعد عن رؤية مدارس سان جورج، وتمت مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.



وقدمت جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية، التهنئة للمسلمين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث ذكرت صفحة الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

يتقدم المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، مدير عام الجمعية، بأصدق التهاني، بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف. كل عام وأنتم بخير