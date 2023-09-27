القاهرة الإخبارية: أكثر من مليون قطعة أثرية سُرقت من المواقع الأثرية السورية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «المواقع الأثرية السورية تعرضت للعديد من عمليات السرقة خلال السنوات الماضية».‏

وتصل عدد القطع الأثرية، التي سُرقت من سوريا خلال سنوات الحرب، إلى أكثر من مليون قطعة أغلبها من مواقع تاريخية تعرضت لعمليات تنقيب بشكل عشوائي، ولا تملك السلطات السورية أي تصنيف لتلك القطع، وفقًا للتقرير التليفزيوني.

أعمال تنقيب جائرة أدت إلى تدمير مواقع أثرية

وقال التقرير: كل المناطق الأثرية التي خرجت عن سيطرة الحكومة السورية جرت بها أعمال تنقيب غير منهجي وأعمال تنقيب للسوق السوداء، وبالتالي مناطق واسعة من الجنوب والشمال تعرضت لأعمال تنقيب جائرة أدت إلى تدمير مواقع أثرية منها تجريف وحرف وخلافه، وفقًا لما قاله نظير عوض، مدير عام الآثار السورية.

بحسب «عوض»، لا يمكن إحصاء هذه المواقع لكثرتها، وبسبب هذه الأعمال الجائرة على مستوى واسع أصبحت القطع المنهوبة، والتي تتخطى الآلاف، في السوق السوداء بكل أوروبا ومناطق أخرى.

وفي نفس الصدد، أوضحت ديما أشقر، مدير شئون المتاحف، أن المشكلة الحقيقية تكمن في كون القطع المنهوبة غير مسجلة.