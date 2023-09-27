الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترافيس كيلسي يتحدث للمرة الأولى عن شائعات علاقته بـ"تايلور سويفت".. ماذا قال؟

تايلور سويفت خلال
تايلور سويفت خلال حضور مباراة ترافيس كيليسي الاخيرة

أثار لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، اليوم الأربعاء، جدلاً واسعاً، بحديثه علنًا للمرة الأولى عن علاقته بمغنية البوب الأمريكية “تايلور سويفت”، منذ ظهور شائعات مواعدتهما بعدما ظهرت  تايلور سويفت ليلة الأحد الماضي، في مباراة “كيليسي” بكنساس.

وأخبر كيلسي،  شقيقه والذي يقدم برنامج إذاعي على إحدى قنوات الـ بودكاست، أن حياته  أصبحت الآن "ليست شخصية".

وقال جيسون كيلسي، شقيق صديق سويفت، في المقطع الذي تبلغ مدته 21 ثانية: "لقد تجنبنا هذا الموضوع احتراما لحياتك الشخصية، والآن علينا أن نتحدث عنه".

وقال ترافيس كيلسي مازحا: "حياتي الشخصية ليست شخصية للغاية"، مضيفًا: "لقد فعلت هذا بنفسي يا جيسون، أعرف هذا".

وكانت تصاعدت الشائعات حول الثنائي، من حضور صاحبة الجرامي، مباراة صديقها  في نهاية كانساس سيتي تشيفز الضيقة والفائز بجائزة جرامي 12 مرة، وارتدائها القميص الذي يحمل ألوان الفريق.

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زيادة في مبيعات “ترافيس كيلسي”

في الـ 24 ساعة التي تلت ظهور سويفت في ملعب أروهيد، شهد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي زيادة بنسبة 400% في مبيعات بضائعه وأصبح قميصه من بين الخمسة الأوائل الأكثر مبيعًا، وفقًا لمراسل اتحاد كرة القدم الأميركي جو بومبليانو .

مما جعل شقيق ترافيس يسأله، قائلاً"إذن يا تراف، ما هو شعورك بعد أن وضعتك تايلور سويفت على الخريطة أخيرًا؟"، ليرد الأخير ضاحكاً، ومع ذلك لم يعترف بعد بوجود علاقة بينهما.

والجدير بالذكر، أن حديث ترافيس، ظهر في مقطع للحلقة التي من المقرر عرضها كاملة مساء اليوم الأربعاء، والتي ينتظرها الكثيرون لمعرفة حقيقة العلاقة بين الثنائي.

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موعد على العشاء

و تم رصد كلا من تايلور سويفت وترافيس كيلسي، خلال موعد عشاء لهما بعد انتهاء المباراة، حيث قامت المغنية صاحبة الأرقام القياسية بدفع مبلغ من المال مقابل إخلاء مطعم محلي لتناول العشاء مع "كيلسي".

تاريخ مواعدات ترافيس كيلسي

ظهر “كيلسي” في برنامج واقعي عام 2016، حيث تنافست 50 امرأة - واحدة من كل ولاية - على قلبه، وانتهى الأمر بالرياضي باختيار المتسابقة من كنتاكي، مايا بنبيري، على الرغم من وصفه لها بأن لديها ثقة بالنفس تصل إلى حد الغطرسة، واستمرت علاقتهما عام ثم انفصلا.

بعد مرور عام على بنبيري، واعد كيلسي المذيعة الرياضية وعارضة الأزياء كايلا نيكول من عام 2017 إلى مايو 2022.

واعترف “كيلسي” أنه كان يعجب بها من متابعتها على موقع انستجرام، وانتهى الامر بمطالبته بمواعدته في عيد الكريسماس عام 2017، وانفصلا مرة في عام 2020، وبعد محاولات للاصلاح استمرت علاقتهما عامين أخرين انتهت في عام 2022.

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