"عزمت المطعم من أجله".. تفاصيل موعد عشاء تايلور سويفت مع حبيبها الأخير

بحثت تايلور سويفت عن مساحة خالية من المعجبين لتناول العشاء مع لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي وسط أنباء عن مواعدتهما.

وكشف تقرير على موقع مجلة page six عن أن الثنائي غادر مباراة Kansas City Chiefs معًا يوم الأحد، حيث قامت المغنية صاحبة الأرقام القياسية بدفع مبلغ من المال مقابل إخلاء مطعم محلي لتناول العشاء مع "كيلسي".

تايلور سويفت تغضب معجبيها

وكشف مستخدم على موقع تيك توك أن "تايلور" قامت بدفع فواتير كل من في المطعم من أجل إخلائه، وقضاء وقت ممتع مع صديقها، ما دفع المعجبين للتعبير عن غضبهم، وقال أحدهم: "بالطبع نحن من جيوش تايلور سويفت، لكنني لست مرتاحًا لإجباري على الخروج من المطعم من أجد موعد عشاء "تايلور" و"كيلسي" حسب page six.

وحسبما ورد كان كيلسي، 33 عامًا، يواعد الفائزة بجائزة جرامي منذ وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتحدث الثنائي بعد عن طبيعة علاقتهما.

وسبق للاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي أن طارد سويفت في إحدى محطات جولة Eras Tour في يوليو، قائلًا في حلقة بودكاست بعنوان "New Heights" إنه فشل في إعطائها سوارًا عليه رقمه.

تايلور سويفت تحضر مباراة حبيبها مع والدته

على صعيد متصل، تعزز تايلور سويف من شائعات مواعدتها لنجم كورة القدم الأمريكي، حيث حضرت صاحبة "Bad Blood" مباراة كانساس سيتي تشيفز ضد فريق شيكاغو بيرز في ملعب أروهيد مع والدة نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي، دونا كيلسي، يوم الأحد.

وارتدت سويفت ألوان الفريق المكونة سترة باللونين الأحمر والأبيض فوق فانلة قطنية باللون الأبيض.

تم تصوير سويفت وهي تهتف لحبيبها المزعوم إلى جانب والدته التي كانت تدعمه بارتداء قميص من نفس ألوان الفريق.