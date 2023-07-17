تايلور فى قائمة بيلبورد: رقم قياسى جديد لنجمة البوب الأمريكية

حطّمت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، مجدداً، الأرقام القياسية، حيث أصبحت أول فنانة لديها 4 ألبومات في Billboard Top 10 في وقت واحد، بعد إصدار أحدث ألبوم لها Speak Now (نسخة تايلور) في 7 يوليو.

لتصبح سويفت، الفنانة الوحيدة على قيد الحياة التي تمتلك 4 ألبومات في المراكز العشرة الأولى بقائمة بيلبورد 200 لأعلى 200 ألبوم موسيقي واسطوانة مبيعاً في الولايات المتحدة، لينضم الألبوم الذي يحتل، حاليًا، المركز الأول لألبومتها السابقة Midnights وLover وFolklore.

كانت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تصدرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت محركات البحث العالمية، بعدما جاءت على رأس قائمة الفنانين الأعلى أجرًا في العالم بحسب فوربس.

وحسب التقارير، فإن "سويفت" حققت أرباحاً تقدّر بنحو 92 مليون دولار أمريكي عام 2022، لكن هذا الرقم لا يعد شيئاً أمام ما كسبته في عام 2023، حسبما أفاد موقع "ماركت ووتش".

وحققت تايلور أرباحها العام الماضي، بعد أن أنتجت ألبومها Midnights، إضافة إلى الأرباح التي حصلت عليها من الألبومات السابقة، لكن العام الحالي شرعت في إقامة جولة عالمية قد تصل إيراداتها إلى مليار دولار، حسب "وول ستريت جورنال".