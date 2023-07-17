ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تايلور فى قائمة بيلبورد: رقم قياسى جديد لنجمة البوب الأمريكية

تايلور سويفت
تايلور سويفت

حطّمت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، مجدداً، الأرقام القياسية، حيث أصبحت أول فنانة لديها 4 ألبومات في Billboard Top 10 في وقت واحد، بعد إصدار أحدث ألبوم لها Speak Now (نسخة تايلور) في 7 يوليو.

لتصبح سويفت، الفنانة الوحيدة على قيد الحياة التي تمتلك 4 ألبومات في المراكز العشرة الأولى بقائمة بيلبورد 200 لأعلى 200 ألبوم موسيقي واسطوانة مبيعاً في الولايات المتحدة، لينضم الألبوم الذي يحتل، حاليًا، المركز الأول لألبومتها السابقة Midnights وLover وFolklore.

كانت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تصدرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت محركات البحث العالمية، بعدما جاءت على رأس قائمة الفنانين الأعلى أجرًا في العالم بحسب فوربس.

وحسب التقارير، فإن "سويفت" حققت أرباحاً تقدّر بنحو 92 مليون دولار أمريكي عام 2022، لكن هذا الرقم لا يعد شيئاً أمام ما كسبته في عام 2023، حسبما أفاد موقع "ماركت ووتش".

وحققت تايلور أرباحها العام الماضي، بعد أن أنتجت ألبومها Midnights، إضافة إلى الأرباح التي حصلت عليها من الألبومات السابقة، لكن العام الحالي شرعت في إقامة جولة عالمية قد تصل إيراداتها إلى مليار دولار، حسب "وول ستريت جورنال".

تايلور سويفت أغاني تايلور سويفت قائمة بيلبوريد10 هوليوود البوب

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

بمباركة الخطيب.. تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع ثنائى فيوتشر

النيابة تحجز مالك الطابق الأرضى فى عقار حدائق القبة المنهار

قرارات وزير الصحة تنهي معاناة أهالي قنا.. وحقيقة مرض حمى الضنك

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور "عبدالرحمن" المقتول على يد جاره بكرداسة

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفرالشيخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟