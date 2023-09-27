ضبط 4 قتلوا نجارًا فى الشرقية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتعدى على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها نجارا مصابا بجروح وتوفـى حال إسعافه ادعاء تعد من آخرين، وبالانتقال وسؤال والد المتوفـى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.