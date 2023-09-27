الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 قتلوا نجارًا فى الشرقية

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتعدى على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها نجارا مصابا بجروح وتوفـى حال إسعافه ادعاء تعد من آخرين، وبالانتقال وسؤال والد المتوفـى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية التعدى على نجار وزارة الداخلية مركز شرطة أبوحماد مديرية أمن الشرقية

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