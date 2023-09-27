نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

تقدَّم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، على هامش مشاركته في احتفالية وزارة الأوقاف، بالمولد النبوي الشريف، التي عُقِدَت اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذكرى مولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلّ الله عليه وآله وصحبه وسلم تعد إحياء لكل القيم الدينية والأخلاقية التي جاء بها الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أنه يجب علينا العمل على ترجمة هذه القيم إلى سلوك في دنيانا، فمِن أعظم الدروس التي نتعلمها من سيرة الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم العطرة، قيمة الرحمة التي تتصدر منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، والتي جعلها القرآن الكريم هدف الرسالة المحمدية، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

وأضاف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن مولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان رحمة من الله تعالى للبشرية جمعاء، بأن بعث فيهم رسولًا منهم، يُخرجهم من الظلمات إلى النور، ويَهديهم إلى سبيل الرشاد، وكان ميلادًا لأمة اتجهت من خلاله إلى البحث والتفكير واستعمال العقل في مجالات الدين والدنيا، وكان نتاج ذلك ظهور عهد جديد من الرُقي والتقدم والازدهار في فروع العلوم المختلفة، فأصبحت حضارة الإسلام تملأ الدنيا نورًا وعلمًا.

ودعا السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.