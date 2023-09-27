الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

تقدَّم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

نقيب الأشراف مهنئًا باليوم الوطني الـ93: العلاقات "المصرية - السعودية" قوية وراسخة

كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى: نثق فى الله وقدرة شعبنا على اجتياز الصعاب مهما كانت

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، على هامش مشاركته في احتفالية وزارة الأوقاف، بالمولد النبوي الشريف، التي عُقِدَت اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذكرى مولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلّ الله عليه وآله وصحبه وسلم تعد إحياء لكل القيم الدينية والأخلاقية التي جاء بها الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أنه يجب علينا العمل على ترجمة هذه القيم إلى سلوك في دنيانا، فمِن أعظم الدروس التي نتعلمها من سيرة الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم العطرة، قيمة الرحمة التي تتصدر منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، والتي جعلها القرآن الكريم هدف الرسالة المحمدية، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

وأضاف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن مولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان رحمة من الله تعالى للبشرية جمعاء، بأن بعث فيهم رسولًا منهم، يُخرجهم من الظلمات إلى النور، ويَهديهم إلى سبيل الرشاد، وكان ميلادًا لأمة اتجهت من خلاله إلى البحث والتفكير واستعمال العقل في مجالات الدين والدنيا، وكان نتاج ذلك ظهور عهد جديد من الرُقي والتقدم والازدهار في فروع العلوم المختلفة، فأصبحت حضارة الإسلام تملأ الدنيا نورًا وعلمًا.

ودعا السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقيب الأشراف الرئيس السيسي المولد النبوي الشريف مناسبة المولد النبوي الشريف احتفالية وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوى الشريف

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين تتفقد اختبارات الحداثة ومعادلة المؤهل

شيخ الأزهر: القانون البشرى يعجز عن توفير حياة طيبة للناس

شيخ الأزهر: التاريخ المعاصر ملىء بالفواجع والأزمات عجزت المؤسسات الدولية عن تسويتها

البيت المحمدى يحتفل بالمولد النبوى بمجلس الحديثى بالمقطم.. اليوم

عاجل.. بحضور الرئيس السيسى.. "الدستور" ينفرد بنشر أسماء المُكرمين فى احتفالية المولد النبوى

"ثقافة الوعى فى بناء الأوطان" فى ندوة بشريعة طنطا

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

"خطط لقتلها في يومين".. التفاصيل الكاملة لمقتل "شيماء" على يد خطيبها بمدينة نصر

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات