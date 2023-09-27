الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على تسرب غاز فى محطة مياه بمطروح.. ولا وفيات

السيطرة على تسرب
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، قبل قليل، أن غرفة عمليات الشركة تلقت  صباح اليوم، بلاغًا من محطة مياه السيركو عن تسرب غاز الكلور من إحدى الأسطوانات.

وأوضح أنه تم على الفور، توجَّه فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب، وتمت السيطرة على الوضع، وإبلاغ إدارة الحماية المدنية لتأمين الموقع؛ للمساهمة في أعمال السيطرة على التسريب.

نقل المصابين إلى المستشفى العام

وأضاف البيان أنه نتج عن التسريب بعض حالات الاختناق من قاطني المساكن الملاصقة بالمحطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، ولم ينتج عن التسريب أي حالات وفاة.

السيطرة على التسريب

وعلى الفور، توجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى مقر محطة السيركو للتأكد من إتمام السيطرة على التسريب والتخلص الآمن من الأسطوانة المعدومة. 

وزار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مستشفى العام؛ للاطمئنان على المصابين، حيث تم خروج جميع المصابين من المستشفى عدا حالة واحدة تحت العناية.

السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
السيطرة على تسرب غاز في محطة مياه بمطروح
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