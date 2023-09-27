الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تحتفل غدًا بعيد الصليب المقدس.. اعرف التفاصيل

عيد الصليب
عيد الصليب

 تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا 28 سبتمبر 2023، بعيد الصليب، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية التي يترأسها أساقفة الكنيسة القبطية.

 

ووفقًا للموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نرصد أبرز المعلومات عن عيد الصليب

 

  • يشترك الاحتفال بعيد الصليب في التاريخين باستخدام النغمة الشعانيني في الصلوات الكنسية واعتبارها أيام فرح ولا يكون فيها صوم انقطاعي.
  • تحتفل الكنيسة في 10 برمهات من كل عام بعيد الصليب بتذكار استرداد الملك هرقل جزء الصليب المقدس، الذي سرقه الفرس من أورشلين، وإعادته إلى كنيسة القيامة عام 627، ويكون الاحتفال به لمدة يوم واحد.
  • كما تحتفل الكنيسة في 17 توت بتذكار اكتشاف خشبة الصليب المقدسة على يد الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين عام 326 ويحتفل به لمدة 3 أيام.
  • تحتفل الكنيسة بالصليب المقدس في تاريخين مختلفين خلال السنة الطقسية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الصليب بمقر كنائسهم بالإيبارشيات.

 

ويعد عيد الصليب 2023 هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

 

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر 2023، وينتهي في 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد، أي يستمر لمدة 43 يومًا.

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

أحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد ظهور الصليب المقدس 2023 عيد الصليب عيد الصليب - عيد الصليب 2023 احتفالات عيد الصليب

مواد متعلقة

المعهد المسكوني للشرق الأوسط ينظم زيارات للكنائس في الإسكندرية

الأنبا باخوم: البابا فرنسيس يختار الموضوع العالمي للشباب في الكنائس المحلية

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني

الأنبا باسيليوس يترأس حفل تكريم الخريجين بكنيسة مارمرقس

موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب 2023

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسين قزمان ودميان الشهيدين

البابا ثيودروس الثاني: كل حرب هي هزيمة للإنسانية وتعرض أمن العالم للخطر

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات