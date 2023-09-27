الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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وزير الأوقاف لـ الرئيس السيسى: نقدّر الإنجازات العظيمة فى ظل قيادتكم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهئنة بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

ووجه وزير الأوقاف، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهنئة ورسالة شكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: "نقدر الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات".

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

محمد مختار جمعة الأوقاف احتفالية المولد النبوي الشعب المصري احتفالية وزارة الأوقاف

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