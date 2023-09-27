الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يحيل العاملين بمدارس شماس والزويدة والمقتلة للتحقيق

بجولة ميدانية
بجولة ميدانية

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بجولة ميدانية مفاجئة غرب المحافظة تفقد خلالها مدارس المقتلة للتعليم الأساسي وشماس الابتدائية وشماس الاعدادية والثورة للتعليم الأساسي والزويدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة براني التعليمية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر القادم.

_ انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية

وشدد وكيل تعليم مطروح أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

_ إحالة كافة العاملين بمدارس الثورة وشماس والزويدة والمقتلة للشئون القانونية

وفي ذات السياق قرر وكيل تعليم مطروح إحالة كافة العاملين بمدارس الثورة وشماس والزويدة والمقتلة للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

_ تشكيل لجنة متابعة

وفى نهاية زيارة مدارس براني وجه مدير المديرية إلى عبدالوهاب بكار مدير الإدارة بتشكيل وإرسال لجنة متابعة علي وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة ببعض مدارس القري والنجوع التابعة لبراني والوقوف علي أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح على استمرار جولاته الميدانية المفاجأه بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة ومعربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

_ وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية

وفى سياق آخر، كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور علي حلاوة، مسؤول وحدة التواصل بتعليم مطروح.

بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
بجولة ميدانية
مطروح تعليم مطروح تفقد المدارس إحالة للتحقيق مدينة براني

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

للمرة الثانية.. إحباط محاولة انقلابية فى بوركينا فاسو

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته