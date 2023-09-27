وكيل تعليم مطروح يحيل العاملين بمدارس شماس والزويدة والمقتلة للتحقيق

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بجولة ميدانية مفاجئة غرب المحافظة تفقد خلالها مدارس المقتلة للتعليم الأساسي وشماس الابتدائية وشماس الاعدادية والثورة للتعليم الأساسي والزويدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة براني التعليمية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر القادم.

_ انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية

وشدد وكيل تعليم مطروح أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

_ إحالة كافة العاملين بمدارس الثورة وشماس والزويدة والمقتلة للشئون القانونية

وفي ذات السياق قرر وكيل تعليم مطروح إحالة كافة العاملين بمدارس الثورة وشماس والزويدة والمقتلة للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

_ تشكيل لجنة متابعة

وفى نهاية زيارة مدارس براني وجه مدير المديرية إلى عبدالوهاب بكار مدير الإدارة بتشكيل وإرسال لجنة متابعة علي وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة ببعض مدارس القري والنجوع التابعة لبراني والوقوف علي أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح على استمرار جولاته الميدانية المفاجأه بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة ومعربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

_ وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية

وفى سياق آخر، كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور علي حلاوة، مسؤول وحدة التواصل بتعليم مطروح.

بجولة ميدانية

بجولة ميدانية

بجولة ميدانية

بجولة ميدانية

بجولة ميدانية