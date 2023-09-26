وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور علي حلاوة، مسؤول وحدة التواصل بتعليم مطروح.

تفعيل عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين

في مستهل الاجتماع، هنأ وكيل تعليم مطروح مسؤولي وحدة التواصل بمناسبة المولد النبوي الشريف واقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 ثم استعرض الأطر التنفيذية المتعلقة بتفعيل عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين على أرض الواقع في ميدان المدارس وذلك بالتفاعل المباشر واللحظي مع المشكلات التي تواجه حملة مشاعل النور بالمؤسسات التعليمية مشددا كذلك علي فتح قنوات تواصل إيجابية مع المعلمين لضمان نجاح مهام وحدة التواصل وفقاً للكتاب الدوري الوزاري ٣٤ عام ٢٠٢٢.

مجموعة إلكترونية لسرعة التواصل بتعليم مطروح

واستعرض مسؤول وحدة التواصل بالمديرية خلال الاجتماع، الإيجابيات والسلبيات التي وضحت خلال عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين خلال العام الدراسي الماضي، مؤكداً أن هناك جروب إلكتروني عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك لسرعة التواصل مع المشاكل التي تواجه المعلمين وحلها في إطار محدد ومنظم.

انطلاق العام الدراسي الجديد

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل تعليم مطروح على ضرورة تحلي مسؤولي وحدة التواصل بالجدية والالتزام وتقدير المسؤولية مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأول من أكتوبر المقبل، لضمان نجاح الوحدة في المهام المنوطة بها مع دراسة وبحث شكاوى المعلمين والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم مع تقديم تقرير شهري بتلك الشكاوي والمقترحات.

وفى سياق آخر، كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل وذلك بديوان عام المديرية.