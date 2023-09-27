الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير عراقى يكشف لـ"الدستور" : تطور القوات الأمنية العراقية يضاهى أكبر الجيوش

العراق
العراق

قال عائد الهلالي، عضو الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، إن عدم حاجة العراق  إلى قوات قتالية، سواء أكانت أمريكية أو غير ذلك، يرجع إلى تنامي وتطور قدرات القوات الأمنية العراقية على كافة الأصعدة، سواء الإمكانيات القتالية للأفراد أو على مستوى التسليح والتجهيز الذي بات يضاهي أكبر الجيوش على مستوى المنطقة والعالم بعد أن عكفت الحكومات العراقية المتعاقبة على الاهتمام الكبير بالمؤسسات الأمنية كافة كذلك الاستفادة القصوى من خبرات الخبراء والمدربين والمستشارين الأجانب.


إنهاء ملف العصابات وداعش 

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وأضاف الهلالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لقد أثبتت التجربة أن إنهاء ملف عصابات داعش والمجاميع الأخرى في العراق لابد وأن يكون بأيدٍ عراقية فهم يمتلكون قاعدة بيانات كبيرة جدا، واستطاعت الجهود الاستخباراتية العراقية من تحقيق قفزة كبيرة جدا في هذا الميدان من خلال العمليات النوعية التي قام بها هذا الجهاز، كذلك استدراج الكثير من المجرمين والمطلوبين من خارج العراق والقبض عليهم، كما حدت وبشكل كبير جدا العمليات العسكرية والاستخباراتية من الجرائم التي كانت ترتكب من خلال السيارات المفخخة والتي كانت تضرب بغداد وكذلك التعرضات على قطعاتنا الأمنية.


وتابع: لقد شكلت هذه التجارب في مواجهة الأعداء قاعدة لبناء قدراتنا الأمنية تنطلق منها في كل لتسجل الانتصار تلو الآخر، كذلك وجود القوة الجوية والطيران المسير المتطور جدا ساهم بشكل كبير في تقليص مساحة العدو والحد من تحركاته.

وأكد الهلالي: لقد استطاع أبناء القوات الأمنية تشكيل فريق متكامل في تعقب الإرهابين مكون من عناصرها الأمنية وأبناء المناطق والتي كانت تشكل الحاضنة لهم من خلال تقديم المعلومات عن نشاط وأماكن وتواجد الإرهابيين، مما عجل بحسم هذا الملف وإلى الأبد، مشيرا الى أن الوجود الأمريكي مرهون بتفعيل اتفاقية الإطار المشترك مابين العراق والولايات المتحدة لتطوير وبناء المؤسسات العراقية، وإحدى هذه المؤسسات الأمنية، وعليه فإن حاجتنا الآن تختصر على التدريب والتطوير والاستشارات وأعتقد أن الطرفان سوف يقومون بحسم هذا الملف من خلال لقاء السيد السوداني في الرئيس الأمريكي قريبا. 

وفي غصون ذلك، كان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني  أن تنظيم داعش لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية، ولم يعد العراق بحاجة هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش".

 

البرلمان العراقي العراق تنامي وتطور القوات الأمنية كافة الصعد الإمكانيات القتالية

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