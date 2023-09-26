بـ15 مليار جنيه.. "التعليم" تكشف تفاصيل 100 مدرسة وجّه الرئيس السيسى بإنشائها

قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مشاركة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم في الجلسة النقاشية بحضور الرئيس السيسي اليوم، حملت العديد من الرسائل، وتبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم منذ 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن الأرقام توضح مدى اهتمام الدولة المصرية لوضع منظومة التعليم وتطويرها على رأس الأولويات التي يجب تطويرها ومتابعتها بشكل مستمر.

تفاصيل 100 مدرسة وجّه الرئيس بإنشائها بتكلفة 15 مليار جنيه

وأضاف: "اهتمام القيادة بالتعليم ظهر بشكل واضح في اهتمام الرئيس السيسي، وتوجيهه بإنشاء 100 مدرسة بتكلفة 15 مليار جنيه، والمدرسة الواحدة ستضم 30 فصلًا دراسيًا، وهو ما يتم خلال عام، وتتنوع هذه المدارس، منها مدارس Ips سيتم تحديدها فيما بعد وتشديده على الإسراع في تطوير منظومة الثانوية العامة".

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي، استعرض اليوم فكرة الإسراع التعليمي، فهناك طالب يستطيع أن ينهي المواد خلال عام وآخر خلال عامين، وتكون هناك حرية اختيار، والتوصية الأخرى متعلقة بالتقييم المتعدد وليس اختبارًا واحدًا يحدد مستقبل الطالب وقدراته.

وكشف عن أنه سيتم إطلاق مؤتمر يتضمن حوارًا مجتمعيًا لمناقشة النقاط المتعلقة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية، مما أكد عليه الرئيس السيسي بإرسال رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب للتعرف على ملامح تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وبناء على التوصيات يتم البدء في وضع الإطار العام للتطوير.