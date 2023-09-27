مواقيت الصلاة فى القاهرة وبعض المحافظات اليوم الأربعاء 27-9-2023

يحل اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ذكرى مولد النبي محمد صل الله عليه وسلم، ويحاول المسلمون استغلال هذا اليوم في الصلاة والصوم، لذا يكثر البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواعيدها، تطبيقًا لقول الله عز وجل في سورة النساء " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".

فضل الصلاة في موعدها

و المسلمون في مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة، رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أقرها الله سبحانه وتعالى مركز أساسي وثاني أركان الإسلام، وهي من أعظم الأعمال بعد الإيمان بالله، وقد روي عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خمس صلواتٍ كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كن له عهداً عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية مواعيد الصلوات الخمس اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر عام 2023 في بعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة وبعض المحافظات اليوم الأربعاء

تعتبر مواقيت الصلاة اليوم، ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ، وفي السطور التالية نستعرض معكم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

صلاة الظهر 12:47 مساءً

صلاة العصر 12: 4 مساء

صلاة المغرب 6:47 مساءً

صلاة العشاء 8:04 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:23 صباحًا

صلاة الظهر 12:52 مساءً

صلاة العصر 4:17 مساءً

صلاة المغرب 6:52 مساءً

صلاة العشاء 8:11 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:14 صباحًا

صلاة الظهر 12:43 مساءً

صلاة العصر 4:08 مساءً

صلاة المغرب 7:43 مساءً

صلاة العشاء 8:01 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:08 صباحًا

وقت صلاة الظهر 12:34 مساءً

موعد صلاة العصر 4:00 مساءً

وقت صلاة المغرب 6:35 مساءً

وقت صلاة العشاء 7:51 مساءً

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 5:16 صباحًا

صلاة الظهر 12:40 مساءً

صلاة العصر 05: 4 مساءً

صلاة المغرب 6:41 مساءً

صلاة العشاء 7:54 مساءً

مواقيت الصلاة فى المنصورة

صلاة الفجر 5:17 صباحًا

صلاة الظهر 12:46 مساءً

صلاة العصر 4:12 مساءً

صلاة المغرب 6:47 مساءً

صلاة العشاء 8:05 مساءً