الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بداية الساعات الصباحية المبكرة حرص المسلمين بشكل يومي على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في محافظات مصر، حرصا منهم على أداء الصلاة في وقتها المناسب، للانتظام في الصلاة يوميا، وعدم تركها في أي وقت ما.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 25-9-2023 فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلاة الظهر والعصر والمغرب وصلاة العشاء. 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 سبتمبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 25 سبتمبر 12:47

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 6:51 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 25 سبتمبر 8:08 م

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 سبتمبر الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 25 سبتمبر  5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:52

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر  4:19

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 25 سبتمبر  8:14 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 سبتمبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 25 سبتمبر  12:43

موعد صلاة العصر 4:10

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 25 سبتمبر  6:47 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 25 سبتمبر  8:04 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 25 سبتمبر

موعد وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 25 سبتمبر  5:06 ص

وقت صلاة الظهر 12:35

موعد صلاة العصر 4:02

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 25 سبتمبر  6:39 م

وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 25 سبتمبر  7:54 م.

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موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 25 سبتمبر 7:58 م

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