مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية كل يوم يسعى المسلمين للتقرب من الله عز وجل، ويكثر التساؤل حول معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث ترتفع معدلات البحث من خلال الكثير من المواطنين لأداء الصلاة بشكل دوري لكي يؤدوا الفريضة في أوقاتهم الصحيحة، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 26- 9- 2023 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في محافظة القاهرة، كالآتي:

- موعد صلاة الفجر 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:47.

- موعد صلاة العصر 13: 4.

- موعد صلاة المغرب 6:48 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 8:06 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في محافظة الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:22 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:52.

- موعد صلاة العصر 4:18.

- موعد صلاة المغرب 6:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمحافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 5:15 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:41.

موعد صلاة العصر: 4:07.

موعد صلاة المغرب: 6:43 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في محافظة أسوان

- موعد صلاة الفجر 5:16 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:40.

- موعد صلاة العصر 06: 4.

-موعد صلاة المغرب 6:42 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:55 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:47.

موعد أذان العصر: 4:13.

موعد أذان المغرب: 6:49 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:45.

موعد أذان العصر: 4:11.

موعد أذان المغرب: 6:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:02 مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة الاسماعيلية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:43.

موعد أذان العصر: 4:09.

موعد أذان المغرب: 6:44 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:02 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في العريش

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:37.

موعد أذان العصر: 4:03.

موعد أذان المغرب: 6:38 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:49.

موعد أذان العصر: 4:15.

موعد أذان المغرب: 6:50 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:09 مساءً.