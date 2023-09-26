الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على كريستال بالاس بثنائية في كأس رابطة المحترفين

جارناتشو - مانشستر
جارناتشو - مانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “أولد ترافورد”، في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب”.

تعرض دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس للإصابة في الدقيقة 19، ليتم استبداله بزميله جونستون.

وتقدم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو بهدف أول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 من متابعة لتمريرة ديوجو دالوت من الجهة اليمنى.

وأضاف البرازيلي كارلوس كاسيميرو، الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماسون ماونت من ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

وشهد تشكيل اليونايتد العديد من التغييرات حيث يبدأ أساسيًا المغربي سفيان أمرابط، هاري ماجواير والتونسي حنبعل.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم بليستري، أنتوني مارسيال وجارناتشو بينما عاد ماسون ماونت من الإصابة للمشاركة أساسيًا.

تشكيل اليونايتد.. أمرابط وماجواير وماونت أساسيون أمام بالاس في كأس الرابطة

  • حراسة المرمى: أونانا
  • خط الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير، أمرابط
  • خط الوسط: كاسيميرو، ماونت، حنبعل
  • خط الهجوم: جارناتشو، مارسيال، بليستري

واستعاد الشياطين الحمر نغمة الانتصارات بعد التفوق على بيرنلي بهدف دون رد على ملعب تيرف مور يوم الأحد، وذلك بعد سلسلة من الهزائم ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. 

ونجح كريستال بالاس في عبور الدور الثاني بالتغلب على بليموث أرجايل برباعية لهدفين، وحتى الآن يظهر بصورة جيدة في الدوري الإنجليزي بعد أن حقق 8 نقاط في أول 6 مباريات حتى الآن. 

حصن أولد ترافورد الذي دام مع يونايتد على مدار الموسم الماضي تعرض لانتكاسة في مباراة برايتون الماضية بالبريميرليج، وستسعى كتيبة المدرب إريك تن هاج إلى مصالحة الجماهير عند مواجهة النادي اللندني وتحقيق الفوز مرة أخرى به.

 تجدر الإشارة إلى أن مباراة الفريقين ستتكرر الأسبوع المقبل ولكن هذه المرة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضًا على مسرح الأحلام.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أليخاندرو جارناتشو كاسيميرو

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