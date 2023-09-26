الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بأسواق المال: تمكين القطاع الخاص وراء ازدهار الاقتصاد السعودى

الاقتصاد السعودي
الاقتصاد السعودي

أوضح إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، مدى مساهمة الطروحات والإدراجات الجديدة في السوق السعودية في تحقيق طفرة وسط الأسواق الخليجية، قائلًا: السوق السعودية شهدت زخمًا كبيرًا منذ بداية 2023، وهو ما انعكس على معدلات نمو الاقتصاد السعودي.

زخم الاقتصاد السعودي

وأضاف رشاد خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" للإعلامية دينا سالم، عبر القاهرة الإخبارية، أن الانفتاح على تمكين القطاع الخاص ساهم في حالة الزخم التي شهدها الاقتصاد السعودي مؤخرًا، فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص  في الاقتصاد إلى نسبة 40%، ومن المتوقع أن يصل إلى 65% بحلول 2030، وبالتالي فإن تمكين القطاع الخاص في السوق السعودية هو الذي يعطي هذا الزخم.

وأوضح أن هذا الأمر انعكس بشكل كبير جدًا على السوق السعودية، حيث شجع القطاع الخاص أن يدرج الكثير من الشركات خلال 2023، حيث شهدنا إدراج 6 شركات خلال التسعة أشهر الماضية.

السوق السعودية ادراج الشركات القطاع الخاص الاقتصاد السعودي تمكين القطاع الخاص

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