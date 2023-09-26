الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى احتفالية "يوم تفوق جامعات مصر"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك  الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في احتفالية تفوق الجامعات المصرية، والتي كرم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدداً من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية دفعة 2023، وذلك في استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وثمن النعماني تكريم ودعم الرئيس للنماذج الطلابية المشرفة، من المجتهدين والمتميزين الذي سيثرون الدولة المصرية بإسهاماتهم الفكرية وابتكاراتهم العلمية. مشيداً باهتمام القيادة السياسية بالعلم ودوره في تحقيق التنمية على كافة مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يتعين أن يشارك الشباب في تحقيقها باعتبارهم عصب الأمة، ووقود المستقبل، وإحدى دعائم «الجمهورية الجديدة».

وأعرب النعماني عن سعادته بأبنائه الطلاب المتفوقين والمكرمين من أبناء جامعة سوهاج، مؤكداً دعم إدارة الجامعة لأبنائها المتميزين، ومساندتها لهم ليكونوا إضافة لمجتمعهم في المستقبل، لافتاً إلي أن هذا اليوم يمثل مناسبة عزيزة على نفوس الآباء والأمهات، فهو تتويج لجهودهم الكبيرة التي بذلت من أجل أبنائهم، ويحمل في طياته قيمة ومكانة كبيرة، داعياً الطلاب إلى مواصلة الاستمرار  في التفوق وحمل سلاح العِلم لبناء المستقبل، ورفع اسم مصر في سماء التميز والتفوق.

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشارك بالاحتفالية المتميزين من أبناء الجامعة، والذين تم تكريمهم وعددهم 160 طالبا من مختلف الكليات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية القادمة، موضحاً أن وفد الجامعة المشارك ضم كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء الكليات، أولياء أمور الطلاب ومجلس اتحاد الطلاب وفريق كورال الجامعة.

وتوسط الرئيس عبدالفتاح السيسى صورة تذكارية لأوائل الخريجين عقب تكريمهم، كما شمل الحفل تقديم عروض فنية لكورال روح الشرق وجامعة قناة السويس، وطابور العرض بمشاركة 2500 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر، من المتفوقين والمتميزين الأوائل من مختلف الكليات والتخصصات العلمية والأدبية.

يتضمن الاحتفال المستمر على مدار أسبوع، أنشطة رياضية كدوريات كرة القدم الخماسية وكرة السلة للشباب والفتيات وكرة الطائرة للشباب والفتيات ومسابقات للشطرنج ومسابقات في الرسم والتمثيل وورش عمل مختلفة في التصوير والمسرح، إلى جانب عدة رحلات في محافظة الإسماعيلية، تتضمن زيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومتحف الإسماعيلية.

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حسان النعماني جامعة سوهاج اوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية تحقيق التنمية الخريجين

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