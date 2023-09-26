الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المستقبل وعماد الأمة".. أكرم القصاص: الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن  التعليم هو المستقبل وعماد الأمة، لذا الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع.

مخرجات الحوار الوطني 

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي مهتم بكافة التوصيات التي تم الخروج بها من الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع التعليم.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية قامت بتدشين عدد كبير من الجامعات الأهلية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية، علاوة على محاولة استيعاب الزيادة السكانية المرتفعة.

تطوير التعليم 

وأشار إلى أن ما يحدث من تطوير في هذا القطاع دليل على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، والتأكيد على أن التعليم هو أساس النهضة ومحور التنمية الشاملة. 
 

أكرم القصاص تطوير التعليم الحياة اليوم الحياة السيسي

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