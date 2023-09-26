أحمد الديب: فكر الرئيس السيسى الاستباقى وراء تطور منظومة التعليم العالى

فال الكاتب الصحفي أحمد الديب، إن احتفالية يوم تفوق الجامعات، أبرزت حجم إنجازات الدولة منذ عام 2014، معلقًا: "الفضل لفكر الرئيس السيسي الاستباقي في منظومة التعليم العالي.

تطوير التعليم

وأكد الصحفي أحمد الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية كانت سباقة في إنجاز الكثير من المشروعات الخاصة بقطاع التعليم، مؤكدًا: "مصر كانت بحاجة إلى 50 جامعة في ظل الزيادة السكانية الحالية".

وأضاف أن مصر بها الآن 10 جامعات أهلية تعمل بكامل طاقتها، وتخطت تكلفتها 150 مليار جنيه، علاوة على تشغيل 10 جامعات تكنولوجية أيضًا.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتدشين أكبر عدد من الجامعات التكنولوجية، وذلك لأن مصر تهدف تطوير إمكانيات الطالب المصري بما يتوافق مع احتياجات السوقين العالمية والمحلية.

الجامعات التكنولوجية

وتابع: "الجامعات التكنولوجية تعمل وفق التخصصات النادرة المستقبلية، ولهذا مصر من أولى الدول السباقة في هذا التفكير المستقبلي".