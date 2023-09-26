الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الديب: فكر الرئيس السيسى الاستباقى وراء تطور منظومة التعليم العالى

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الديب

فال الكاتب الصحفي أحمد الديب، إن احتفالية يوم تفوق الجامعات، أبرزت حجم إنجازات الدولة منذ عام 2014، معلقًا: "الفضل لفكر الرئيس السيسي الاستباقي في منظومة التعليم العالي.

تطوير التعليم 

وأكد الصحفي أحمد الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية كانت سباقة في إنجاز الكثير من المشروعات الخاصة بقطاع التعليم، مؤكدًا: "مصر كانت بحاجة إلى 50 جامعة في ظل الزيادة السكانية الحالية".

وأضاف أن مصر بها الآن 10 جامعات أهلية تعمل بكامل طاقتها، وتخطت تكلفتها 150 مليار جنيه، علاوة على تشغيل 10 جامعات تكنولوجية أيضًا.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتدشين أكبر عدد من الجامعات التكنولوجية، وذلك لأن مصر تهدف تطوير إمكانيات الطالب المصري بما يتوافق مع احتياجات السوقين العالمية والمحلية.

الجامعات التكنولوجية

وتابع: "الجامعات التكنولوجية تعمل وفق التخصصات النادرة المستقبلية، ولهذا مصر من أولى الدول السباقة في هذا التفكير المستقبلي".

أحمد الديب الصحفي أحمد الديب الحياة اليوم الحياة

الأكثر قراءة

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر