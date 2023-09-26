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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 أكتوبر.. نظر استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

الفنان صبرى عبدالمنعم
الفنان صبرى عبدالمنعم

أجلت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

وقضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

وتبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

الاستئناف الفنان صبري عبد المنعم محكمة مستأنف المقطم محكمة جنح المقطم النصب

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