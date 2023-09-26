كيف تفوقت الطائرات بدون طيار فى البحرية الأوكرانية على الروسية؟

في حين حذر النقاد الغربيون من أن احتمالات نجاح أوكرانيا في شن هجوم مضاد قاتمة، وأن الآمال في استعادة شبه جزيرة القرم قد تبددت، فإن الطائرات بدون طيار البحرية الأوكرانية تتفوق باستمرار على البحرية الروسية التي كانت مهيمنة ذات يوم، الأمر الذي دفعها إلى التراجع في البحر.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، لا تزال قدرات الطائرات بدون طيار البحرية المتزايدة في أوكرانيا تتطور، ولكن مع تقدمها، يتوقع الكثيرون المزيد من الضربات العدوانية ضد الأصول البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم وعبر منطقة البحر الأسود مع استمرار الحرب.

إغراق البرية الأوكرانية فرقاطتها

وفي بداية العملية العسكرية الروسي واسع النطاق في أوائل مارس 2022، أغرقت البحرية الأوكرانية فرقاطتها الرئيسية، هيتمان ساهيداتشني، لمنع الاستيلاء عليها، ولم يترك ذلك لأوكرانيا سوى عدد قليل من سفن الدوريات النهرية للاشتباك مع روسيا في عرض البحر.

من ناحية أخرى، كان لدى روسيا أسطولها الكامل في البحر الأسود تحت تصرفها، بما في ذلك السفن التي تم الاستيلاء عليها ورفع أعلامها من البحرية الأوكرانية عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها.

وفقدت أوكرانيا أكثر من 80% من قدراتها البحرية في غزو شبه جزيرة القرم عام 2014.

وعلى الرغم من افتخارها بامتلاك ثاني أكبر قوة بحرية في العالم، فقد اضطرت روسيا خلال العام الماضي إلى نقل جزء كبير من أسطولها في البحر الأسود، بما في ذلك جميع غواصاتها من طراز كيلو، من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة إلى نوفوروسيسك في أقصى الشرق على ساحل البحر الأسود في روسيا. – أكثر من 570 كيلومترًا من أوديسا وأهداف أخرى في أوكرانيا.

وفي مايو 2023، ضربت طائرة بحرية أوكرانية بدون طيار سفينة الاستطلاع الروسية إيفان خبررز في البحر الأسود.

وأكدت روسيا أنها نجحت في صد هذا الهجوم، لكن في يونيو 2023 كثفت أوكرانيا هجومها، ونشرت ست طائرات بحرية بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد لاستهداف سفينة الاستخبارات الروسية بريازوفي، على بعد حوالي 300 كيلومتر من سيفاستوبول، مما يشكل تحديًا للهيمنة البحرية الروسية خارج شبه جزيرة القرم، كما أنه تم التأكيد مرة أخرى على القدرات البحرية المتنامية لأوكرانيا عندما قامت طائراتها البحرية بدون طيار بتعطيل سفينة حربية روسية وناقلة نفط في أوائل أغسطس من هذا العام.

وقد علق الأدميرال السابق في البحرية الأمريكية جيمس جورج ستافريديس بعد الهجمات قائلًا: "نحن عند منعطف في التطور العسكري يشبه تلك التي غيرت قواعد اللعبة مثل أجينكورت أو بيرل هاربور.

وتواجه السفن الحربية السطحية باهظة الثمن الآن تهديدات وجودية من الطائرات بدون طيار ذات الأسعار المعقولة.

وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن والدفاع في أوكرانيا، إنه "مع كل مهمة قتالية جديدة، تصبح الطائرات القتالية بدون طيار (المركبات الجوية بدون طيار) والطائرات البحرية بدون طيار أكثر دقة، والمشغلون أكثر خبرة، والتنسيق القتالي أكثر فعالية - وتحصل الشركات المصنعة على فرصة تحسين الخصائص التكتيكية والفنية.

خلال هجوم أغسطس، تم استهداف ناقلة النفط الروسية "SIG"، التي تم بناؤها عام 2014 بسعة 5000 طن، بـ 450 كيلوغرامًا من مادة تي إن تي أثناء نقل الوقود للجيش الروسي.

وكانت هذه الناقلة جزءًا لا يتجزأ من تغذية العمليات الروسية في سوريا وكانت خاضعة للعقوبات الأمريكية.