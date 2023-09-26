الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق فعاليات المؤتمر العام لشباب الروم الأرثوذكس في مصر

كنيسة
كنيسة

 انعقد المؤتمر الثاني لشباب الروم الأرثوذكس، في بيت الوادي بوادي النطرون، برعاية ودعم المجلس العام للروم الأرثوذكس في مصر.

شارك في المؤتمر شباب من مختلف كنائس الروم الأرثوذكس المتواجدة في مدن مصر، والذي حمل شعار  "شوف، اسمع، اتكلم"، ومؤتمر هذا العام عُقد تحت العنوان الكنسي "انت بعيد ليه؟".

جلسات نقاشية بمؤتمر شباب الروم الأرثوذكس

شمل المؤتمر جلسات نقاشية في مجموعات عمل، عرض الأفكار والآراء التي صدرت عن المجموعات، وأنشطة دينية وشبابية.

 في سياق متصل بكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، استقبل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني في دير القديس جاورجيوس البطريركي المقدس بمصر القديمة - القاهرة،  مجموعة من ممثلين لهيئات ولمؤسسات تعمل في المجال الإنساني.

في حديثه للزوار قال غبطته: “من دير القديس جاورجيوس العظيم في مصر القديمة، الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت، حيث حسب التقليد أن العذراء لجأت مع الرب الرضيع خلال الهرب إلى مصر، الموطن الرهباني. نرسل صلاة إلى إله المحبة ونناشد السلام العالمي، حتى نتمكن من العيش بسلام مع التضامن الاجتماعي والتوزيع العادل للأموال. وندعو الله أن تعيش شعوب الأرض بسلام، فهذه إرادة الله”:.

وتابع: “نشعر اليوم بقوة أكبر بمسؤوليتنا عن التعايش المتناغم، مع حماية المهاجرين واللاجئين والأطفال الذين يعانون، كأخوة حقيقيين لنا”، مضيفاً: "ونحن ندعو قادة دول العالم، السياسيين والدينيين، إلى العمل في هذا الاتجاه، والعمل معًا لوقف جميع الصراعات الحربية، حتى نتمكن من استخدام الموارد الطبيعية، عطايا الله، للقضاء على الفقر واستعادة الحياة. النظام الاجتماعي والعدالة وحماية الأيتام والأطفال المحتاجين وبشكل عام جميع البشر الذين يعانون. وهذه هي الطريقة الأفضل لتسليط الضوء على أهمية الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة بعد معاناة الحرب العالمية الثانية."

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