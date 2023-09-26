بث مباشر.. الاحتفال بتكريم المتفوقين بالجامعات المصرية بحضور الرئيس السيسى

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا للاحتفال بتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاحتفال يقام باستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بحضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

حضور الرئيس السيسي يعكس تقديره للعلم والمتفوقين

ويجرى الاحتفال بتخرجهم بعد سنوات من الجهد والمثابرة ويتم تكريمهم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة عرفان وتكريم للعقول المصرية النابغة وتقدير الرئيس للعلم والمتفوقين.