الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بـ"800 عنوان من إصداراتها".. هيئة الكتاب تشارك فى معرض عمان الدولى

جناح هيئة الكتاب
جناح "هيئة الكتاب" في معرض عمان الدولي للكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في معرض عمان الدولي للكتاب، المقام حاليًا بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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جناح هيئة الكتاب

800 عنوان من إصدارات"هيئة الكتاب" في معرض عمان 

تقدم هيئة الكتاب في المعرض ما يقرب من ٨٠٠ عنوان، من كافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بين هذه الإصدارات كتب: الاستثمار في المعرفة، والأمثال الشعبية وعلم الجغرافيا، والفكر النقدي بين التراث والمعاصرة، والمسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسة، وحماية الكنائس في الإسلام، وبناء الوعي، ورواد الفلسفة في مصر الحديثة، ونظرية العلم الارسطية، وفلسفة التأويل عند ابي حيان، ومولانا الإمام الحسن البصري، ودراسات في علوم الحديث.

لا يتوفر وصف.
جناح هيئة الكتاب

وكذلك كتب الطب الوقائي في الإسلام، وتاريخ القرآن والمصاحف الشريفة، وحرفة التطعيم بالصدف، والحوار التربوي في مواجهة الثأر، وصناعة العقل، ومقدمة في الفلكلور، والطفل في التراث الشعبي الأردني، وألوان من التراث الشعبي في صعيد مصر، وعلم الفلك للهواه، وحماية المقدسات الدينية في القانون الدولي، والحكايات الشعبية حول العالم، والخط الكوني، ونظرية الدراما الكلاسيكية، وتوثيق الحرف والمهن الشعبية مجلد.

حوارات الهوية المصرية ولسان العرب.. أبرز الإصدارات المشاركة

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جناح هيئة الكتاب

وحوارات الهوية المصرية، ولسان العرب بأجزائه، وحركات من عصر الجاز، وهوامش العميد ملامح التجربة عند طه حسين، وطه حسين بين أشياعه ومخالفيه، والإنسان في الشعر، وأدبيات الكرمة الصوفية، والإسكندرية مدينة الفن والعشق والدم، وسهير القلماوي أدب الخوارج في العصر الأموي، وفي شوارع القاهرة نزهة مع نجيب محفوظ، ورجل لا يكفي عن المرح، ومعلم يوم القيامة، والوصمة البشرية، وجنون المتاهة، ومذكرات جارة طيبة، والمرأة في العصر البيزنطي، والسكين في مصر القديمة، والقاهرة تاريخها ونشأتها، ورواد علم المصريات، والقاهرة من شرفات التاريخ، والجريمة والعقاب في الأندلس من الفتح الاسلامي، ودور العرب في بلاد المغرب والأندلس، ورحلة ابن بطوطة، ورسالة في علم الكتابة والاحبار، ومختصر كتاب بدائع الزهور، وغيرها من الإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض عمان الدولى للكتاب الاستثمار في المعرفة الطب الوقائي في الاسلام

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