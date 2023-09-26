الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التعليم العالي الأسبق: تضاعف أعداد الجامعات المصرية في عهد الرئيس السيسي

الدكتور سيد عبد الخالق
الدكتور سيد عبد الخالق

قال الدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فعالية يوم تفوق الجامعات المصرية خير دليل على رغبة الدولة في تطوير هذا القطاع.

 

وأكد الدكتور سيد عبد الخالق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الرئيس السيسي يسير وفق استراتيجية واضحة وهي أن شباب مصر هم المستقبل، وبالتالي هناك اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة بتنمية قدرات الشباب المصرية وفق متطلبات العصر.

 
وأضاف في حديثه، أنه تم مضاعفة أعداد الجامعات منذ عام ٢٠١٤ أي منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، وهذا التحول الكمي أزال المخاوف التي كانت بقلوب المصريين بسبب زيادة المقبلين من الطلاب على جامعات محددة، وبالتالي كان الطلاب ذوي الدرجات القليلة فرصهم منعدمة للالتحاق بالجامعة.


وأشار إلى أن الدولة تسير وفق مبدأ ربط التعليم بالصناعة، حيث تم تدشين المواد الخاصة بالصناعة والتكنولوجيا هذا علاوة على التدريب العملي المستمر.

سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق دي ام سي السفيرة عزيزة

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