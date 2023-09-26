الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يشهد حفل خريجي معهد دراسة الكتاب المقدس بالمعادي.. 4 أكتوبر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يشهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم 4 أكتوبر المقبل، حفل تخريج الدفعة الأخيرة من طلاب  معهد دراسة الكتاب المقدس بإيبارشية المعادي القبطية الأرثوذكسية، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي.

كما يترأس قداسته اجتماع عظة الأربعاء الأسبوعية له بالكنيسة ذاتها، بحضور  الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وخدام وشمامسة  الإيبارشية.

وأطلقت إيبارشية المعادي، نظاما لحضور احتفالية تخريج الدفعة الأخيرة من خلال الدعوات  المسبق مع تسليم بطاقات الرقم القومي.

كما أتاحت الإيبارشية الحضور لجميع الأقباط من مختلف كنائس المعادي بالتنسيق مع كهنة وخدام كنائسهم بنظام الدعوات المسبقة مع تحديد عدد حضور محدد لكل كنائس الإيبارشية.

 

 

قداسة البابا تواضروس الثاني حفل تخريج الدفعة الأخير طلاب معهد دراسة الكتاب المقدس إيبارشية المعادي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي اجتماع عظة الأربعاء الأسبوعية الانبا دانيال

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