نجاد البرعى يعتذر عن نشر معلومة مغلوطة حول "فترة جمع توكيلات الترشح للرئاسة"

أصدر نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تصريحًا أثار فيه القلق بشأن المدة التي خصصت لجمع التوكيلات. مشيرًا إلى أن المدة المحددة هى عشرة أيام فقط، وهو ما وصفه بأنه "غير عملي ويعتبر شرطًا تعجيزيًا لأي مرشح". مشيرًا إلى أن أحد المرشحين قرر تعليق أعمال حملته احتجاجًا على "ضيق المدة"، الأمر الذي قابله المتابعون بالتساؤل حول المرشح، وحول دقة المعلومة التي تبين عدم صحتها.

من جانبه، علق محمد مرعي، الخبير في الشئون السياسية، على ما نشره "البرعي" عبر موقع X، موضحًا أن المدة الفعلية لجمع التوكيلات للانتخابات هى في الواقع ثلاثة أسابيع، تبدأ من 25 سبتمبر وتنتهي في 14 أكتوبر، وهى المعلومات التي تتطابق مع ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين). مشيرًا إلى أن المرشح المذكور لم يكن جادًا في إعلانه الترشح، وأن "أي مرشح محتمل يعجز عن جمع 25 ألف توكيل في ثلاثة أسابيع لا يستحق أن يكون مرشحًا للرئاسة."

في السياق، اعتذر المحامي نجاد البرعي عن نشر المعلومة غير الصحيحة، وكتب تصحيحًا عن الخطأ الذي وقع فيه، مشيرًا في مشاركة جديدة إلى أن المدة الحقيقية لجمع التوكيلات هى ثلاثة أسابيع وليست عشرة أيام، كما أشار سابقًا. لكنه لم يعلق على مدى دقة سبب انسحاب المرشح المذكور من سباق الانتخابات، بعد معرفة المعلومة الصحيحة.