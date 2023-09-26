البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة، تباينًا واضحًا في الأداء، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق، فيما تراجع الثانوي بنحو ملحوظ، مدفوع بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، في الوقت الذى اتجهت فيه المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار الأجنبية نحو الشراء، بالتزامن مع عمليات شراء استباقية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين.

حركة مؤشرات السوق

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى تريليون و381 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه، حيث تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.9 مليار جنيه، وتخطت قيمة التعاملات بسوق الأسهم 3 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 17. 0%، ليصل إلى مستوى 20354.86 نقطة، فيما تراجع المؤشر الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إي جي إكس 70" بنسبة بلغت 45. 0%، ليصل إلى مستوى 3759.65 نقطة، ما أسهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي فقد نحو 35. 0% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 5667.91 نقطة.

وقال مراقبون لحركة السوق، إن هناك عمليات تبادل في المراكز الشرائية والبيعية بين أسهم السوق المختلفة، خاصة في ظل توجيه السيولة السوقية لأسهم وقطاعات بعينها، الأمر الذي يُسهم في تحرك البعض واتجاه البعض الآخر لجني الأرباح المؤقت، وهو ما يعكس حاجة السوق إلى سيولة من شأنها دفع جميع المؤشرات والأسهم نحو الصعود الواضح، بالتزامن مع ارتفاع قيم وأحجام التعاملات النشطة خلال الفترة الأخيرة، حيث تخطت اليوم مستوى الـ3 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حالة النشاط داخل السوق.

ولفت إلى أن الاتجاه الصاعد بات عنوانًا لأداء البورصة خلال الفترة الحالية، وإن تخللها بعض عمليات جني الأرباح من وقت لآخر، لكنها تعد صحية.