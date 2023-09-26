الكيلانى: تنفيذ 162 مشروعًا فى قطاع الثقافة بإجمالى 3.6 مليار جنيه

استعرضت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحالة الثقافية في مصر قبل عام 2014 وحتى 2023.

وأكدت الكيلاني، خلال جلسة "بناء الإنسان"، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت تواجه تحديات كثيرة في القطاع الثقافي بداية من مركزية الخدمات وبعض الإهمال في البنية التحتية في قصور الثقافة وقلة التمويل، ليتم بعد ذلك التطوير بمختلف أنجاء الجمهورية، بما يواكب الجمهورية الجديدة وثقافاتها المختلفة.

وتابعت أنه بعد عام 2014، أكد الدستور المصري على حق المواطن على الثقافة والإتاحة بغض النظر عن الموقع، حيث تم تنفيذ 162 مشروعًا في قطاع الثقافة بإجمالي 3.6 مليار جنيه، وجار الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعًا بتكلفة 4.6 مليار جنيه ليصل إجمالي الاستثمار في القطاع 8.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ التطوير الشامل في المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد قصور الثقافة، بجانب الانتهاء من تطوير 35 مكتبة و19 متحفًا.