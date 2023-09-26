الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالأسواق التجارية بالشروق

حملة بمدينة الشروق
حملة بمدينة الشروق

 أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إستمرار الحملات  بالأسواق التجارية بمناطق متفرقة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة العشوائية بمشاركة شرطة مرافق المدينة.

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موضحاً أن آخر حملة أسفرت عن تحرير (8) مخالفات تنوعت بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه وتمت مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وذلك بمركز خدمات الحى الثانى
 

وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق. 
 

الحملة تمت تحت إشراف المهندس محمد العزازى، نائب رئيس الجهاز للتنمية ، المهندس عطيه السيد مدير اإدارة الأمن، المهندس صلاح عبدالله مدير أحياء غرب، المهندس محمد شديد مدير نظافة وإشغالات غرب.

المهندس على سعد الإشغالات والباعه الجائلين مدينة الشروق رئيس الجهاز المهندس محمد شديد نائب رئيس الجهاز

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