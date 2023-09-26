الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

تطوير لا يتوقف.. هيئة قناة السويس تدشن 28 قاطرة فى 3 سنوات (إنفوجراف)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى هيئة قناة السويس، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة الوحدات البحرية، وذلك في إطار تتبني هيئة قناة السويس، استراتيجية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي وتجديد الأسطول، وذلك عن طريق بناء عدد من القاطرات كخطة أولية لزيادة أعداد الوحدات البحرية، والخطة الثانية إنشاء مصنع لبناء القاطرات.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة، حيث تم الانتهاء من بناء أربع قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طنا، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠طنا، و٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح بين "٩ و١٥" طنا.

مصنع لبناء القاطرات

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن قناة السويس بدأت الأعمال الإنشائية لمصنع بناء القاطرات الجديد الجاري إنشاؤه على مساحة ٩٠٠٠ متر مربع في ترسانة جنوب البحر الأحمر والمقرر أن تبدأ باكورة إنتاجه ببناء ١٠ قاطرات بقوة شد ٩٠ طنًا بالتعاون مشترك مع شركات وترسانات هيئة قناة السويس، ما يتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وذلك جنبًا إلى جنب مع بدء العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة الوحدات البحرية التي تحتاج إلى تحديث.

 28 قاطرة أنشأتها هيئة قناة السويس خلال 3 سنوات

-هيئة قناة السويس أنشأت خلال الـ3 السنوات الماضية 28 قاطرة

-4 قاطرات بترسانة بورسعيد بقوة شد 70 طنا

-6 قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانوا الصينية

-بناء 10 قاطرات قوة شد 90 طنا

-بناء قاطرتي إنقاذ بقوة 190 طنا

-6 قاطرات صغيرة تتراوح قدرتها بين “9 و15 طنا”

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