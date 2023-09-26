الطلاب الأفارقة يشكرون الرئيس السيسي خلال حفل تخرجهم بمكتبة الإسكندرية

وجه الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرجهم الذي نظمته مكتبة الإسكندرية يوم الاثنين الموافق 25سبتمبر 2023.

وأعرب الطلاب عن عميق امتنانهم لما يقوم به الرئيس السيسي من دعم ودفع لعجلة التنمية ببلدانهم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، وإتاحة الفرصة لأبناء تلك الدول للدراسة في مصر من خلال العديد من المنح الدراسية.

الطلاب الأفارقة: مصر بيتنا الثاني الذي احتضننا



‎وأكد الطلاب احتضان مصر لهم، وأنهم يعتبرونها بيتهم الثاني، وتحدث أحدهم قائلًا "شكرًا لأم الدنيا مصر"، كما شدد الطلاب على عميق تقديرهم لما تبذله مكتبة الإسكندرية من جهد لبناء قدراتهم وإكسابهم معارف ومهارات جديدة تساعدهم في حياتهم الأكاديمية والعملية.

وكان الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قد افتتح أمس الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

مصر لا تنفصل عن قارة إفريقيا

وأكد أن مصر لم تنفصل أبدًا عن قارة إفريقيا، فهي تعد مكونًا هامًا في هويتها، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا في العلاقات المصرية الإفريقية، قائم على دعم التعاون والوعي المشترك بالتحديات التي تواجه القارة. وشدد على أن إفريقيا هي القارة الأكثر شبابًا، وأنها تتمتع برأس مال بشري وثقافي هائل. وحث الطلاب على الاستمرار في بناء المعرفة وتطوير المهارات من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للقارة.

وشهدت الاحتفالية تخرج حوالي 500 طالب إفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وجيبوتي ومصر.

وشارك في حفل الافتتاح الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير محمد البدري؛ مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور ممدوح عبد العليم؛ مستشار الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماهيتاب المناوي؛ مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.