تكلفت مليارات..تعرف على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية تطورا كبيرا في إنشاء المشروعات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم تنفيذ 307 مشروعات بقيمة استثمارية بلغت 7 مليارات جنيه، بنسبة زيادة بلغت 29.9 عن العام الماضي، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتم توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%، ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%.

ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الصحة 740.3 مليون جنيه بنسبة 10.6%، والتنمية المحلية بنحو 617.5 مليون جنيه بنسبة 8.8%، وبلغ قطاع الإسكان نحو 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاعات الأخرى نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 17%

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أوضحت في فيديو لها، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية خلال 2023/2022، يتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 207.4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لدعم شبكات الكهرباء بمحافظة الإسماعيلية، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع نحو 157 مشروعًا.

واشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%، موضحًا أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية بلغ 55 ألف نسمة.

مشروعات تم تنفيذها

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، إنشاء 4 مشروعات صرف صحي، و 3 محطات معالجة، 3 محطات مياه شرب، وإنشاء 10 نقاط إسعاف، ومستشفى مركزي، و 3 مراكز تنمية أسرة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 2 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 22كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147كم.