الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سقوط هارب من 29 سنة سجن فى الإسكندرية

سجن
سجن

شنت شرطة النقل بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت عن ضبط سائق، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات والمقضي فيها بالحبس لمدة بلغت 5 سنوات، وذلك حال وجوده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.


ضبط صاحب ملابس

وأسفرت الجهود عن ضبط صاحب مصنع ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 24 قضية والمقضي فيها بالحبس مدة بلغت 29 سنة و 7 شهور وكفالات، وذلك حال تواجده بموقف أتوبيسات شركات النقل بميناء الإسكندرية البرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية شرطة النقل المحكوم عليهم الهاربين محطة سكك حديد

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