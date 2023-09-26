"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة على أسواق السجائر لضبط المخالفات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر.

وشنت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة حملة موسعة تحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بنطاق الادارة، أسفرت عن تحرير محضر لأحد المحلات لحيازته وتجميعه ٤٥٠ علبة سجائر مجهول المصدر.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

كما تم تحرير محضر لأحد المحلات لحيازته وتجميع ٤٣٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد المحلات لحيازته وتجميع ٣١٠ علبة سجائر مجهول المصدر، وتحرير ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.