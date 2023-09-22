حملات تموينية موسعة على المخابز والأسواق بالإسكندرية

وجَّه المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد عبدالرحيم، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير ٥٥ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمخبزين شامى مخالفين وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٣٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

ضبط خبر ناقص الوزن

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة الأستاذ ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف الاستاذة ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت تحرير عدد ٢٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ٣١٠ علبة متنوعة وتحرير عدد ١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٨ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت تحرير عدد ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر امتناع عن بيع و حجب السجائر وتحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر و مصادرة عدد ٣١٤ علبة متنوعة وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

عدم إعلان أسعار السلع الغذائية

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر وتحرير عدد ٧ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

إدارة منشأة بدون ترخيص

وفي نفس السياق قام المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٧ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص وتحرير عدد ٦ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.