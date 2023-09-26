جامعة القاهرة تهنئ الرئيس السيسى على التقدم بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدم الحكومة المصرية في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، معلقًا “مبروك لمصر”.

جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم الحكومة المصرية فى المؤشر

وقال، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الرئيس السيسي، إن "إكسفورد انسايز ان" اعتبرت جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم الحكومة المصرية في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء.

وأطلع المجلس الأعلى للجامعات الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية.

كما اطلع الرئيس السيسي على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

وبدأ الرئيس السيسي زيارته إلى محافظة الإسماعيلية بالتوجه إلى جامعة قناة السويس.