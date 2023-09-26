الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لأعضاء "الأعلى للجامعات": "أنا مش بتاع كلام جميل.. عايز أسمع المشاكل ونحط لها حلول"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نهدف إلى الوصول لتوصيف حقيقي للواقع الحالي للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه الدولة. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، أننا نعمل على سد الفجوات في التعليم والتكلفة ومتطلبات سوق العمل.

ونوه الرئيس السيسي بأن وجوده في الاجتماع ليس لسماع كلام جميل عن إنجازات الجامعات وما حققته، معلقًا: "أنا مش بتاع كلام جميل أنا عايز أسمع المشاكل ونحط لها حلول".

وأكد ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيس المشاكل المجلس الأعلى للجامعات التعليم متطلبات سوق العمل

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