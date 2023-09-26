تقدم 69 شابًا للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الجديد جنوب بورسعيد

تقدم 69 شاب للحصول على مصانع يمجمع الصناعات الثالث الجديد "3 يوليو" جنوب بورسعيد، وذلك ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في شتى المجالات.

تقدم 69 شاب للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الجديد جنوب بورسعيد

وبدأت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين في إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية، وذلك للدفعة الأولى من المتقدمين، بإجمالي 20 متقدمًا، على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات الثالث الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنع، حيث جرى المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

تسهيلات للسداد تقدمها محافظة بورسعيد

وتؤكد على أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

ومن جانبه، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

IMG-20230926-WA0049