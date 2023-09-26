الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط توافق على انتظام دراسة الصفوف الطلابية الأولى السبت والأحد المقبلين

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وافقت على بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس الأحد أول أكتوبر المقبل.

و وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" الأحد الموافق 2023/10/1، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الإثنين الموافق 2023/10/2.

وأوضح "عبد الرؤوف"، أن ذلك جاء وفقا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2023/9/20، في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، في ضوء حرص الوزارة على سلامة الطلاب والعمل على تهنئة المناخ الآمن.

وفي هذا الصدد، أهدى وكيل تعليم دمياط، أطيب الأمنيات إلى محافظ دمياط بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، معربا عن شكره وتقديره لما تبذله من جهد بناء وملموس للارتقاء بالتعليم بمحافظة دمياط متمنيا لها دوام التوفيق والمزيد من النجاحات.

وكيل "تعليم دمياط" يتابع الجاهزية العام الدراسي الجديد

وأكد استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

كما تابع استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023- 2024، وذلك فى زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولته الصباحية لهذا اليوم، ايضا خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسي، وما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس والخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة، كذلك مخطط سير اليوم الدراسى بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومدارس الثانوى العام والفني، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس.

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