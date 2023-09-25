الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اجتماع موسع.. محافظ دمياط تبحث سبل تطوير مصنع "أبو جريدة" للقمامة

اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيجيبت جرين "الجهة المشغلة للمصنع"، ووزارتى التنمية المحلية والبيئة.

وتناول الاجتماع استعراض للوضع الحالى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

تطوير منظومة النظافة في دمياط 

وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط آلية تطوير المنظومة فى ضوء خطة المحافظة لإنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ووفقًا لنتائج الدراسات التى تم اعدادها للمنظومة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئى و طبيعة الموقع والتربة.

وناقشت “عوض” آلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة ،  وذلك من خلال منظومة تكنولوجية تتضمن للتخلص من المخلفات الخطرة و الدفن الصحى ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع إستراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة اى تراكمات للمخلفات و منع اى مخالفات للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مؤكدة أيضًا سعى المحافظة الدائم لإعداد دراسات بالتعاون مع  وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية .

من جانبه، قال الدكتور إسلام ابراهيم، نائب محافظ دمياط، إن هناك خطوات موسعة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمه.

وأضاف نائب محافظ دمياط في تصريحات له، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز و المدن في محافظة دمياط.

فارسكور ابو جريدة محافظة دمياط منال عوض دمياط

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