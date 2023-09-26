الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهمية قرارات الرئيس السيسى فى الحماية الاجتماعية.. خبير اقتصادى يوضح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، عن أهمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه القرارات التي تصب في صالح الحماية الاجتماعية بالغة الأهمية.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إنه إذا تذكرنا بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016، بدأت الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، فى إعداد حزمة وخطة كبيرة جدًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بهدف تحسين جودة الحياة ومستوى معيشة المواطن المصري.

وأشار إلى أنه انطلاقًا من مبدأ ترسيخ العدالة الاجتماعية، فإن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الهدف منها ضمان حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال قرارات الرئيس السيسي الأخيرة.

وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة إضافة إلى القرارات والبرامج السابقة هو زيادة قاعدة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة حياة المواطن، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إصدار الكثير من الإجراءات والقوانين التي تغطي الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكبر.

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