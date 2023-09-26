نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع.. مد معرض بغداد للكتاب ليومين إضافيين

قررت إدارة معرض بغداد الدولى للكتاب، مد أيام المعرض، لينتهى يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري بدلا من 27 من الشهر ذاته؛ وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده معرض بغداد الدولي للكتاب وعلى مدى 7 أيام واستجابةً لرغبة الجمهور العزيز.

شهد معرض بغداد الدولي للكتاب إقبالًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع ومحبي القراءة والثقافة، وزار المعرض أشخاص من مختلف الأعمار والأماكن للاستمتاع بالتجوّل بين أروقة المعرض والاطلاع على آخر الإصدارات والعناوين المتنوّعة، كما استفادوا من مبادرة “اقرأ” التي توزّع قسائم مجانية لشراء الكتب.

ندوات ثقافية وأدبية في معرض بغداد للكتاب

وفي إطار تنوّع الفعاليات، نظّم المعرض عدة ندوات ثقافية وأدبية شارك فيها كُتّاب ومثقفون وجذبت اهتمام الحضور بمواضيعها المهمة والمثمرة، وببهجةٍ وسرورٍ، رحّب المعرض بزيارة عددٍ من طلبة المدارس الإعدادية التي تزامنت مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، مُعبرًا عن أمله في نشأة جيلٍ واعٍ وواعد للعراق.

نبذة عن الدورة الرابعة والعشرين من معرض بغداد للكتاب

برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني تستضيف جمهورية العراق المملكة المغربية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب التي انطلقت فعالياته 18 سبتمبر 2023، حيث تُعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمملكة المغربية، ويضم الجناح الكبير الآلاف من الكتب والإصدارات، التي تستعرض جوانب من تاريخه وثقافته كونه بلدًا ذا هوية متميزة، يجمع بين التراث الأصيل والحداثة المستمرة، وقد أثرى الثقافة العربية والعالمية بإنتاجه الأدبي والفني.