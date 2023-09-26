الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع.. مد معرض بغداد للكتاب ليومين إضافيين

معرض بغداد للكتاب
معرض بغداد للكتاب

قررت إدارة معرض بغداد الدولى للكتاب، مد أيام المعرض، لينتهى يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري بدلا من 27 من الشهر ذاته؛ وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده معرض بغداد الدولي للكتاب وعلى مدى 7 أيام واستجابةً لرغبة الجمهور العزيز.

شهد معرض بغداد الدولي للكتاب إقبالًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع ومحبي القراءة والثقافة، وزار المعرض أشخاص من مختلف الأعمار والأماكن للاستمتاع بالتجوّل بين أروقة المعرض والاطلاع على آخر الإصدارات والعناوين المتنوّعة، كما استفادوا من مبادرة “اقرأ” التي توزّع قسائم مجانية لشراء الكتب.

ندوات ثقافية وأدبية في معرض بغداد للكتاب
وفي إطار تنوّع الفعاليات، نظّم المعرض عدة ندوات ثقافية وأدبية شارك فيها كُتّاب ومثقفون وجذبت اهتمام الحضور بمواضيعها المهمة والمثمرة، وببهجةٍ وسرورٍ، رحّب المعرض بزيارة عددٍ من طلبة المدارس الإعدادية التي تزامنت مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، مُعبرًا عن أمله في نشأة جيلٍ واعٍ وواعد للعراق.

نبذة عن الدورة الرابعة والعشرين من معرض بغداد للكتاب

برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني تستضيف جمهورية العراق المملكة المغربية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب التي انطلقت فعالياته 18 سبتمبر 2023، حيث تُعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمملكة المغربية، ويضم الجناح الكبير الآلاف من الكتب والإصدارات، التي تستعرض جوانب من تاريخه وثقافته كونه بلدًا ذا هوية متميزة، يجمع بين التراث الأصيل والحداثة المستمرة، وقد أثرى الثقافة العربية والعالمية بإنتاجه الأدبي والفني.

معرض بغداد للكتاب 
معرض بغداد الدولي للكتاب هو معرض خاص بالكتاب يقام سنويًا في العاصمة العراقية بغداد، ويستقطب المعرض كل عام كتبًا لنخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين العالميين ودور النشر المرموقة والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

معرض بغداد الدولي للكتاب ندوات ثقافية الدورة الرابعة والعشرين من معرض بغداد للكتاب الكتب والإصدارات دور النشر

مواد متعلقة

"الأعلى للثقافة" يُصدر ديوان "ما تيسر من دموعي" لـ مصطفى محمود

"الإسكندراني" في احتفالية المولد النبوي ببيت السحيمي الخميس

الوجه الآخر لـ جلال أمين.. "كان يستمع لأم كلثوم ولا يرتاح للتكنولوجيا"

غدا.. افتتاح معرض "سحر المدينة " للفنان وائل حمدان بقاعة الباب

صدور الطبعة الرابعة من كتاب "ترميم الذاكرة" لـ حسن مدن

الأحد.. مناقشة كتاب "هذا الفلاح وقناة السويس" بمبنى قنصلية

غدًا.. "ولد الهدى" عنوان ملتقى الهناجر الثقافى

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة